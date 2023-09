Chacina do Curió: réu nega tortura psicológica contra vítima

Réu se emocionou ao contar do período em que esteve preso devido às acusações Crédito: J.Paulo Oliveira/TJCE

O cabo informou ter trabalhado das 6 horas da manhã do dia 11 às 6 horas da manhã do dia 12 de novembro de 2015, junto ao comandante Clênio Silva da Costa, também réu nesta fase do julgamento. Segundo ele, os dois já vinham de uma ocorrência envolvendo um colega de farda quando voltaram à base da inteligência policial, no bairro Aldeota. Lá, eles teriam recebido a informação sobre a morte de Serpa e seguido rumo à Messejana em uma viatura descaracterizada da Coordenadoria de Inteligência Policial (CIP). À época, Flauber era policial do veículo e, quando ia para missões, disse que costumava usar coletes e pistolas .40. Nesse caso, disse não lembrar se levaram o material de proteção. Ele afirma que não sabia de nada além da morte de um policial quando saiu para o chamado e que, devido ao carro não ter um dispositivo de acesso ao sistema de dados da Polícia, toda a comunicação era feita por celular. O réu conta ainda que o rádio não era muito utilizado para se comunicar e que não circularam informações sobre a morte de Serpa em grupos de policiais no WhatsApp. Desfamiliarizados com a região, os réus teriam acionado a equipe de inteligência do Batalhão, da qual faziam parte José Wagner Silva de Souza e Antônio Carlos Matos Marçal, outros dois acusados no júri. Flauber afirma que por serem locados, os carros eram quase todos iguais e os da inteligência não eram diferentes, além de negar a adulteração das placas com fita isolante. Os dois novos policiais, que estavam de folga na noite da Chacina, teriam informações sobre três suspeitos de matarem Serpa. “Um rapaz (que O POVO opta por não divulgar o nome), um outro de alcunha Curió e um terceiro sem nome, sem alcunha, cabelo grande e com aparência de índio.”

As duas viaturas então seguiram até o campo do Uniclinic, onde Serpa havia sido morto, a fim de encontrar câmeras que pudessem ajudar na investigação. Flauber diz não lembrar se combinaram de estabelecer comunicação no caminho entre os veículos. Já no local do latrocínio, os policiais encontraram uma viatura da cavalaria e outros carros da PMCE, também atrás de pistas do crime. Sem êxito na procura por indícios, partiram em busca das informações que receberam sobre suspeitos do crime. Procura por suspeitos Segundo o cabo, a primeira parada foi no Beco dos Doze, onde morava um dos sobreviventes que depôs no tribunal. O PM diz que não se aproximou muito, mas pôde ver o colega levando um jovem de cabelo loiro para a viatura.

Aos jurados, detalhou o padrão da abordagem: voz de comando, saca, aponta a arma e “posição pronto baixo”, com a arma apontada para o sol e dedo fora do gatilho. De longe e sem entrar na casa da avó do rapaz, Flauber teria ficado apenas resguardando o perímetro e a viatura. Diz também não ter ouvido outras ocorrências pelo rádio e que o equipamento pode ter descarregado, só não lembra em que momento. Sem comunicação, disse não ter ouvido disparos na região e que não recebeu ligações ou mensagens no celular sobre ocorrências do tipo. Contou que se houve violência contra Breno, ele não viu.