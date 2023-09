Violência doméstica: 11 homens são presos no Ceará em operação nacional

Durante a ofensiva, os policiais receberam a denúncia de que uma mulher havia sido lesionada pelo companheiro com uma faca. O homem foi localizado, preso e a arma apreendida. Ele foi autuado por lesão corporal no contexto da violência doméstica.

Onze pessoas foram presas por crimes de violência doméstica nesta quinta-feira, 14, no Ceará . A operação executada em todo o País , chamada de "Shamar", foi organizada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. As prisões ocorrem em Fortaleza , Região Metropolitana e cidades do Interior. Lesão corporal, descumprimento de medida protetiva e injúria são alguns dos crimes cometidos pelos alvos.

Em Fortaleza, um homem de 48 anos foi preso por mandado de prisão preventiva, o mesmo cumprido contra outro homem, de 29 anos, em Juazeiro do Norte. Este último tinha antecedentes por lesão corporal, crime contra a administração pública e descumprimento de medidas preventivas de urgência.

Em Iguatu, outro homem foi detido. Ele é suspeito de agredir a ex-companheira em um bar. Contra o homem já consta antecedentes por violência doméstica.

A operação executou também ações de prevenção, com palestras educativas em algumas escolas da rede estadual de ensino.

“É muito gratificante perceber que todos nós e a população estamos engajados e que a causa é nobre. Se você parar para pensar no lado da vítima, quem algum dia já conheceu alguma, acredito que faz com essa empatia se fortaleça e consiga entrar nessa causa com os dois pés”, comentou a delegada-geral adjunta da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), Teresa Cruz.

Os trabalhos da Operação Shamar são coordenados, no Ceará, pela Copol/SSPDS, contando com apoio da PC-CE, por meio do Departamento de Proteção aos Grupos Vulneráveis (DPGV), Departamento de Inteligência (DIP) e Departamento de Polícia Judiciária do Interior Sul (DPI-Sul).

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) também participa da ofensiva, por meio de suas composições e da Coordenadoria de Inteligência Policial (CIP/PMCE). A Coordenadoria de Inteligência (Coin/SSPDS) também auxilia a ofensiva.