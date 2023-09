Dia da Amazônia: 5 dicas para ajudar a preservar o meio ambiente

Dentre os pontos mais importantes voltados a este tema está a energia. Uma das pautas ambientais mais discutidas é o uso de energia renovável. O acesso universal a serviços energéticos é um dos objetivos da ONU (Organizações das Nações Unidas) até 2030, e a energia solar é a principal aposta. Há cada vez mais investimentos para que a energia limpa, sobretudo a energia solar, seja utilizada em território nacional.

Segundo o fundador da energytech Juntos Energia, José Otávio Bustamante, a democratização do acesso à energia limpa é um assunto de grande importância. “Além de reduzir os impactos no meio ambiente e nas mudanças climáticas, a tecnologia de energia compartilhada promove uma redução significativa na conta de luz todos os meses, sem necessidade de instalações de placas fotovoltaicas ou taxas de adesão […]”, diz.

Separar o lixo seco do lixo orgânico é uma atitude simples que todo mundo pode adotar em casa. Isso facilita a vida de quem trabalha com a coleta seletiva, e reduz os impactos dos resíduos em relação à contaminação do meio ambiente.

Como se aliar à preservação do meio ambiente em atitudes simples, do dia a dia? Confira, a seguir, 5 formas de ajudar!

3. Reaproveite

Lembre-se: quando falamos em lixo, não existe jogar “fora”, pois o “fora” é nosso planeta! Portanto, consuma com consciência e reaproveite o que for possível. Muitas vezes jogamos no lixo objetos que poderiam ser utilizados para outros fins e que podem durar muitos anos. Use a criatividade para evitar o aumento de lixo no planeta.

4. Reduza o uso de plásticos

Sabe aquela sacolinha que pegamos no supermercado para levar as compras para casa? Ela pode levar até 1.000 anos para se decompor na natureza! O plástico é um material que leva muito tempo para se decompor, e nem todo material plástico pode ser reciclado.

Por isso, quando utilizar itens feitos com esse material, prefira os que podem ser reaproveitados ou reciclados. E no dia a dia adote o uso de alternativas, como sacolas de pano ou papelão para carregar as compras.