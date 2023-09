Caso Heitor: alunos realizam ato por mais segurança em campus da Uece

Heitor tinha 9 anos Crédito: Arquivo Pessoal

Estudantes da Universidade Estadual do Ceará (Uece) vão realizar um ato pedindo por mais segurança na unidade do bairro Itaperi, em Fortaleza, onde foi encontrado o corpo do garoto Heitor Viana Kobayashi, de 9 anos. Manifestação deve ocorrer de forma pacífica no campus, na manhã da segunda-feira, 11. A criança era autista e havia desaparecido nos arredores da instituição de ensino nessa semana. Ele não se comunicava verbalmente e pulou da janela do carro após a mãe sair do veículo para ir ao banco. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O corpo do menino foi encontrado na quinta-feira, 7, boiando na lagoa que fica dentro do campus. Um laudo da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) apontou que a causa da morte foi asfixia por afogamento.

Uece garante ter tomado todas as providências Procurada pelo O POVO, a Uece destacou que, após saber do sumiço do garoto, tomou "imediatamente" todas as providências necessárias. Instituição disse ter acionado equipes da Segurança Patrimonial da Uece e da Segurança Privada do campus Itaperi. "Além das buscas empreendidas, a Uece solicitou imagens de segurança de câmeras existentes no campus, como a da agência bancária, onde a mãe de Heitor informou que estava no momento do desaparecimento, e de outros prédios da instituição. As imagens coletadas serão todas disponibilizadas à Polícia. Existe, ainda, câmera SPIA de Segurança Pública na entrada do campus Itaperi", pontuou entidade. "Sobre a questão da ausência de lugares onde mães estudantes possam deixar seus filhos, a Uece informa que existe uma parceria com a Prefeitura de Fortaleza para a oferta de vagas no Centro de Educação Infantil (CEI) Augusto Pontes, destinadas aos filhos e filhas das estudantes e servidoras, inclusive existe atualmente vagas ociosas", frisou ainda instituição.

Confira nota na íntegra: "A Universidade Estadual do Ceará informa sobre o caso do menino Heitor, autista, de 9 anos de idade, filho da estudante do curso de Terapia Ocupacional, Lidianny Kobayashi. Tão logo informada sobre o desaparecimento, no dia 6 de setembro, por volta das 15h30, todas as providências começaram a ser tomadas. Imediatamente, equipes da Segurança Patrimonial da Uece e da Segurança Privada do campus Itaperi iniciaram as buscas. Os reforços da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros foram acionados pela instituição de ensino também de forma imediata, sendo prontamente atendida. Logo, estudantes e servidores se voluntariaram para a procura de Heitor, além das equipes especializadas que já estavam atuando. Toda a Universidade se uniu nessa missão, se não na busca, no compartilhamento da informação sobre o desaparecimento. As buscas foram reforçadas com a chegada de outras viaturas da Polícia Militar e Polícia Civil e por equipe do corpo de bombeiros. No início da noite, a Uece e a família de Heitor contaram também com cães farejadores e Ciopae, com helicóptero que fez vários sobrevoos ao campus.