Chacina do Curió: "Não descansaremos", diz Anistia Internacional após absolvição de PMs

A Anistia Internacional Brasil se pronunciou após a sentença da segunda parte do julgamento da Chacina do Curió, proferida nesta quarta-feira, 6, que absolveu oito policiais militares acusados de omissão. Órgão publicou uma nota em seu site prestando solidariedade aos familiares das vítimas e aos sobreviventes.

No documento, a entidade destacou que acompanha o caso desde o início e que segue exigindo "a ação contundente das autoridades do estado do Ceará para garantir a efetivação do direito à verdade, justiça e reparação às famílias das vítimas e sobreviventes, além de medidas de não repetição".

"Não descansaremos! Permanecemos instando o Estado brasileiro, em particular na figura dos Ministros da Justiça, dos Direitos Humanos e da Igualdade Racial a assumir como prioridade a adoção de medidas efetivas, em consulta com a sociedade civil, especialmente a população negra e de acordo com o direito internacional e as normas sobre o uso da força, com metas concretas, marcos e alocação de recursos adequados, para reduzir homicídios cometidos por policiais, violência armada e execuções extrajudiciais no país, incluindo medidas específicas de não repetição e reparação", frisou organização.