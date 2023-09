Fome, sede e vida: 29º Grito dos Excluídos acontece neste 7 de setembro

Grito dos Excluídos é uma iniciativa da igreja católica com adesão de movimentos sociais

"O Grito acaba sendo a culminância das ações desenvolvidas na igreja e age também como uma forma de questionar a falsa independência do nosso País que ainda se mantém dependente do capital estrangeiro, de países do primeiro mundo e do sistema capitalista. O Grito foi fruto das campanhas da Fraternidade e das semanas sociais brasileira", diz.

O movimento tem como objetivo chamar atenção da sociedade para problemáticas presentes nas comunidades . Italo Morais, representante das Comunidades Eclesiais de Base (Cebs), diz que o foco deste ano é mostrar que 33 milhões de pessoa que voltaram para o mapa da fome no País nos últimos quatro anos.

Com o tema "Vida em Primeiro Lugar. Você tem fome de que? Você tem sede de que?", o 29º Grito dos Excluídos acontece em Fortaleza nessa quinta-feira, 7 de setembro. Organizado pela igreja católica e com adesão de entidades como o Movimento dos Trabalhadores sem Terra (MST), Central de Movimentos Populares (CMP), Movimento Camponês Popular (MCP), federação dos Bairros e Favelas, e a Central Única dos Trabalhadores, o desfile espera um público de cerca de 10 mil pessoas.

O Movimento dos Trabalhadores sem Terra, como todos os anos, também estará presente no Grito. A representante da direção estadual do MST Ceará, Margarida Oliveira, diz que o movimento surgiu como uma expressão das lutas dos pobres e para denunciar as injustiças e opressões cometidas contra os trabalhadores.

"O MST está presente no Grito dos Excluídos e excluídas desde sua criação. Denunciando as violências, as retiradas de direitos, mas também anunciando à Reforma Agrária, como saída para a superação de problema crônicos como a fome e a miséria", diz a representante.

Ela pontua ainda que o Grito dos Excluídos tem uma grande relevância para os Movimentos Sociais. "É um momento em que vamos às ruas juntos com outras organizações da classe trabalhadora, fazer denúncias contra as injustiças. Reivindicar diretos e reafirmar o protagonismo dos movimentos na luta pela construção de um País mais justo e mais humano", finaliza.



Percurso

A concentração do grito dos excluídos 2023 inicia na avenida Jornalista Tomaz Coelho, 2050 (avenida Perimetral), no bairro Barroso, em Fortaleza às 8h30min. A caminhada vai até a Praça da Matriz do bairro Messejana.