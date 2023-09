Veja como serão os Desfiles Cívicos de 7 de Setembro em Fortaleza e Maranguape

Em alusão a independência do Brasil, são realizados desfiles cívicos com a participação de representantes dos mais diversos órgãos e instituições.

Nesta quinta-feira, 7 de setembro, é celebrada a Independência do Brasil, e como é de costume, acontecem os desfiles cívicos em homenagem ao dia que, às margens do Rio Ipiranga, Dom Pedro I exclamou “Independência ou Morte”.



Em Fortaleza, o desfile acontece na Avenida Beira Mar, e tem previsão de início às 8h30min. A logística de organização funcionará da seguinte forma: escolas e instituições civis, o Exército e as forças de segurança.

O momento será aberto pelos alunos do Colégio Militar, que participam da Salva de Tiros de Canhão, que acontece em frente ao Náutico Atlético Cearense, com a chegada do governador Elmano de Freitas. Em seguida, os alunos da cavalaria abrem o desfile com a escolta hipo, que conta com aproximadamente 10 alunos.