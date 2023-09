Feriado de 7 de Setembro: saiba o que abre e o que fecha em Fortaleza

Em virtude do feriado nacional, alguns serviços terão seu funcionamento modificado. Veja como será com alguns serviços

O shopping Iguatemi Bosque, no bairro Edson Queiroz, funcionará normalmente no feriado de 7 de Setembro. Lojas, quiosques, restaurantes, supermercados, espaços de lazer e cinema seguirão com o atendimento normal. Já os serviços públicos, como Detran, Correios, Polícia Federal e Casa do Cidadão estarão fechados.

Nesta quinta-feira, 7 de setembro, os brasileiros comemoram os 201 anos da Independência do Brasil, declarada às margens do rio Ipiranga em São Paulo. Por ser feriado nacional, alguns serviços terão seu horário de funcionamento afetado ou até mesmo não funcionam. O POVO reúne horários de funcionamento de serviços para este feriado. Veja:

O shopping Parangaba segue com seu funcionamento normal no feriado, das 10 às 22 horas. Neste dia, o shopping promove o “Parangaba é Show”, destinado ao público infantil.

As plataformas digitais de vendas também estarão com funcionamento normal, das 10 às 21 horas.



RioMar Fortaleza



Lojas e Quiosques: 10 às 22 horas

Praça de Alimentação: 10 às 22 horas

Restaurantes Espaço Gourmet/Boulevard: 12 horas às 22 horas

RioMar Fortaleza Online : 10 às 21 horas

Cinepolis: verificar programação no site

Clínica SIM: 6h30min às 20 horas

Laboratório Carlos Ribeiro: 7 às 20 horas

Loteria Boa Sorte: 10 às 18 horas



RioMar Kennedy



Lojas e Quiosques: 10 às 22 horas

Praça de Alimentação:10 às 22 horas

Restaurantes Kina do Feijão Verde e Cervejaria Turatti:11 às 22 horas

RioMar Kennedy Online: 10 às 21 horas

Cinepolis: verificar programação no site

Academia Smart Fit: 8 às 14 horas

Clínica Kennedy: 13 às 19 horas

Lotérica: 9 às 21 horas



Centro Fashion



O Centro Fashion terá funcionamento normal das 9 às 19 horas.



Metrofor



O Metrofor terá funcionamento especial neste feriado de 7 de setembro. Os metrôs e VLTs circulam com intervalos diferentes dos habituais e o encerramento da operação ocorre mais cedo. Não haverá funcionamento dos VLTs de Cariri e Sobral.



Para saber os horários de funcionamento do Metrofor neste feriado, basta acessar as informações disponibilizadas no site.



Lojas no Centro



De acordo com o presidente da CDL Fortaleza, Assis Cavalcante, no comércio de rua no Centro de Fortaleza, apenas as grandes lojas estarão funcionando na quinta-feira.

Enel

Neste feriado, as lojas da Enel Ceará estarão fechadas, mas a empresa montou uma estratégia de atendimento especial para este feriado. Diversos profissionais, dentre operadores de sistemas e subestações, eletricistas, técnicos e engenheiros trabalharão para garantir o fornecimento de energia em todo o Ceará. A distribuidora manterá as equipes operacionais atuando durante todo o feriado. Quantos as lojas, elas voltam a operar normalmente na sexta-feira.