Curso de Astronomia popular gratuito encanta crianças e adultos

Oferecido pelo Planetário Rubens de Azevedo, do Centro Cultural Dragão do Mar, o curso fala sobre Astronomia de forma lúdica - e o melhor - de graça

Estas são apenas algumas das sensações proporcionadas pelo Curso Popular de Astronomia, que está sendo ministrado aos sábados no Centro Cultural Dragão do Mar .

Imagine entrar em uma sala de cinema, mas sem a tela plana logo à frente, pois a projeção é no teto em abóbada. As cadeiras se reclinam como se o espectador estivesse quase deitado a contemplar um céu estrelado de verdade e, para completar, a narração emocionante da atriz Sônia Braga para um texto primoroso nos faz pensar sobre a nossa existência tão pequena na imensidão do Universo.

Na apresentação deste sábado, 2, o tema foi o Sistema Solar. No próximo sábado não haverá programação por causa do feriado de 7 de Setembro, mas no dia 23 o tema será o “Céu do mês”, quando os participantes poderão explorar o céu em Fortaleza e aprender a identificar as constelações e os planetas visíveis, assim como as fases da Lua.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 02-09-2023: Curso Popular de Astronomia no Planetário, equipamento público da Secretaria da Cultura do Ceará (Secult Ceará) que integra o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC) (Foto: Samuel Setubal) Crédito: Samuel Setubal

“A imersão é a chave da emoção. Nas sessões em que estive presente, o que se percebe é que a projeção mexe com as pessoas a ponto de arrancar lágrimas", afirma Nicolas Camilo, estudante do curso de licenciatura em Geografia da Universidade Estadual do Ceará (Uece) e planetarista do planetário Rubens de Azevedo.

"Quando é com alunos de escolas públicas, a fascinação se dá pelo primeiro contato com a realidade virtual, já que muitos nunca tiveram a chance de usar óculos de realidade aumentada em jogos, por exemplo”, diz.

O planetário do Dragão abriga o curso de Astronomia

Uma frequentadora contumaz do curso é a pequena Raquel Lima, de 11 anos, que saiu do bairro Aracapé e cruzou Fortaleza inteira no sentido Norte-Sul para ouvir mais uma conversa sobre Astronomia. Acompanhada da tia Gyselle Lima, de 27, e do tio Guilherme Lima, de 13, a menina perguntou o que queria dizer a afirmação de que somos feitos de poeira de estrelas, frase que havia sido dita mas não compreendida por ela.

“Eu não sei bem o que eu quero ser quando crescer, mas ‘astrônoma’ está na lista”, responde a menina diante da pergunta nada original feita a ela. “Eu só sei que sou louca demais por Ciências”, acrescenta.