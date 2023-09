Instituto Atlântico abre inscrições para capacitação em TI gratuita

Instituto Atlântico, cursos grátis Crédito: Divulgação

O Avanti Bootcamp, programa de Capacitação Tecnológica gratuito promovido pelo Instituto Atlântico em parceria com a Softex e o MCTI, está com inscrições abertas. Com foco na promoção de uma mentalidade voltada para a resolução prática de problemas e o autodidatismo, o Bootcamp oferece um treinamento intensivo para que os alunos possam adquirir conhecimentos teóricos em conjunto com experiências práticas, utilizando metodologias educacionais modernas, ferramentas inovadoras e tecnologias de ponta.

Destinado a estudantes universitários que desejam aprofundar seu domínio em tecnologia, ganhar experiência no mercado de trabalho e se tornar profissionais com conhecimento estratégico, o Avanti Bootcamp foi desenvolvido para atender à demanda por profissionais qualificados no campo da Tecnologia da Informação. De acordo com Eliabe Abreu, Gerente de Projetos do Instituto Atlântico, o programa busca preencher essa necessidade. "Composto por um corpo docente de especialistas, mestres e doutores, o Avanti Bootcamp representa nossa solução para capacitar esses profissionais. Nos três primeiros ciclos do programa, que antes era conhecido como Academy Bootcamp, capacitamos cerca de 350 alunos, evidenciando a demanda e a relevância dessa iniciativa", afirmou. Para o ciclo 2023.1, que está em andamento, a previsão é formar mais de 300 alunos.