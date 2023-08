Fortaleza gastou R$ 2,7 milhões com a reposição de fios roubados em 2023

O valor gasto em 2023 com a substituição dos fios furtados do parque de iluminação pública já é maior do que o montante despendido em todo o ano de 2022

De acordo com a Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos (SCSP), o valor gasto com a substituição de cabos, luminárias e outros componentes elétricos furtados já é maior do que o prejuízo registrado em todo o ano de 2022 , quando foi gasto R$ 1,18 milhão. Em 2021, o custo, que somou R$ 1,07 milhão, também foi menor.

“A SCSP ressalta que esse tipo de crime causa não apenas prejuízo financeiro, mas interfere no uso do espaço público pela população, uma vez que o reparo da estrutura para casos como esses leva mais tempo, assim como na sensação de segurança”, afirma a pasta por meio de nota.

Em uma semana, dez pessoas são presas em flagrante por furto de fios em Fortaleza

De segunda-feira, 21, até esta segunda-feira, 29, pelo menos dez pessoas foram presas em flagrante por roubo de fios em Fortaleza. As prisões ocorreram em quatro ocorrências diferentes, no bairro de Fátima, no Centro, na Barra do Ceará e no Bom Jardim.

Na terça-feira, 22, uma dupla foi presa no Centro com sete metros de fiação elétrica furtada de um poste. Uma faca de cozinha foi apreendida com os dois homens, de 27 e 24 anos. O objeto seria utilizado para cortar os fios.

No dia seguinte, na quarta-feira, 23, três pessoas foram presas com cerca de 100 metros de fios de cobre e duas facas de serra, na Barra do Ceará. Um dos suspeitos foi avistado subindo em um poste para roubar fios de um semáforo, enquanto uma mulher e um homem aguardavam em um carro, dando apoio e circulando o quarteirão. O trio saiu do local com os cabos, mas foram interceptados pela Polícia.