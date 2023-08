Dupla é presa em flagrante com 200 metros de fios furtados em Fortaleza

Dois homens foram presos em flagrante na madrugada dessa quarta-feira, 2, com 200 metros de fiação elétrica furtados no Centro de Fortaleza. Além dos cabos, três facas e duas luvas foram apreendidas pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE).

Os suspeitos possuem antecedentes criminais por outros delitos, segundo a PC-CE. O primeiro deles, identificado como Antonio Iran Alves, 31, tem diversas passagens por violência doméstica e lesão corporal, além de posse irregular e disparo de arma de fogo. O outro, Pedro Gomes de Assis Filho, 41, tem histórico de roubo.

Os acusados, junto ao material apreendido, foram levados ao 34º Distrito Policial (DP). Na unidade, a dupla foi autuada em flagrante por furto qualificado. Eles estão à disposição da justiça.

Furto de cabos tem gerado prejuízos financeiros e logísticos na Capital

Segundo dados da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), apenas nos cinco primeiros meses deste ano, foram registradas 449 ocorrências de furtos de cabeamento em Fortaleza. O número resultou em uma média de três casos do tipo por dia, além de um gasto superior a R$ 1 milhão em reposições.

O problema não se restringe ao trânsito em vias públicas. A rede elétrica do Metrô de Fortaleza (Metrofor) também tem sido alvo desses crimes. Em maio deste ano, toda a Linha Sul do modal teve suas atividades suspensas devido ao furto de cabeamento. O caso se repetiu em julho, quando parte do sentido Carlito-Benevides ficou paralisada por mais de duas horas.