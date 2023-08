Presa dupla suspeita de tentar matar homem que teria furtado fios no Jangurussu

PMs que faziam a segurança do lançamento do projeto Zona Viva efetuaram a prisão

Dois homens foram presos em flagrante na última sexta-feira, 4, suspeitos de tentativa de homicídio no residencial José Euclides, localizado no bairro Jangurussu. Conforme Auto de Prisão em Flagrante (APF), Micael do Nascimento Oliveira e Gabriel Rikelme de Araújo dos Santos fariam parte de um grupo que iria executar um homem por acreditar que ele estava furtando fios no local.



O AFP informa que policiais faziam a segurança do evento de lançamento do projeto Zona Viva quando notaram várias pessoas correndo. Na rua C do residencial, eles se depararam com um grupo — a maioria, armados — cercando um homem que estava ajoelhado. Um dos integrantes do grupo apontava uma arma contra a vítima.

“Ao perceberem a chegada da composição, todos os indivíduos correram, inclusive o que estava ajoelhado, sendo possível apenas a abordagem do que estava apontado a arma, tendo este de pronto jogado a arma no chão”, narra decisão de audiência custódia a qual os suspeitos foram submetidos.



O homem que portava a arma foi identificado como sendo Gabriel Rikelme; com ele, foi apreendida uma arma artesanal calibre 12. Entre os que correram, a PM conseguiu alcançar apenas Micael. Ainda segundo o APF, a dupla faz parte da facção criminosa Guardiões do Estado (GDE).



A juíza Elizabeth Santos Vale Rodrigues decretou a prisão preventiva de Gabriel Rikelme e Micael. Entre os argumentos utilizados, a magistrada citou que Gabriel Rikelme tem antecedentes criminais e que a prisão era necessária pois os autuados “desafiam a paz social e, em liberdade, encontrarão estímulos para continuar na seara criminosa”.