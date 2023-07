Dois homens são presos em flagrante por furto de fios na Praia de Iracema

Prisão foi capturada por cameras de segurança nessa terça-feira, 18, e contou com apoio do Núcleo de Videomonitoramento da Ciops

Dois homens, de 23 e 34 anos, foram presos em flagrante suspeitos de roubo de fios de telefone no bairro Praia de Iracema, em Fortaleza, na madrugada dessa terça-feira, 18 de julho.

Câmeras de segurança gravaram o momento em que os homens caminhavam com um saco que continha os fios de cobre e foram abordados pela equipe do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) da Polícia Militar do Ceará (PMCE). Vídeo foi divulgado pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A equipe foi ao local após receber informações de que eles estariam retirando fios na região. Prisões contaram com a apoio do Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid) da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).

Os homens já tinham passagens pela polícia, um por furto, furto qualificado e receptação, e outro por integrar organização criminosa, fuga de preso, violação de domicílio, furto qualificado, posse ou porte ilegal de arma de fogo, furto, dano e atentado contra segurança de serviço especial.

Eles foram levados ao 2º Distrito Policial em Fortaleza, onde ambos foram autuados em flagrante por furto. Os dois se encontram a disposição da Justiça.