Ex-PM condenado pela Chacina do Curió será investigado pela CGD por deserção

O ex-PM estava morando nos EUA e chegou a integrar a lista de procurados pela Interpol. Ele foi preso em agosto desde ano, no estado americano de New Hampshire, pelo Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE, sigla em ingles). A ida de Antônio José para o exterior teria acontecido enquando ele ainda fazia parte da PM, por isso a investigação de que ele seja desertor.

O ex-policial militar (PM) Antônio José de Abreu Vidal Filho vai ser investigado por deserção pela Controladoria Geral de Disciplina (CGD), de acordo com o Diário Oficial do Estado (DOE) publicado nessa quinta-feira, 24. Ele foi expulso da Corporação por determinação judicial, depois de ser condenado por participar da Chacina do Curió .

A extradição do militar foi pedida pela 1ª Vara do Júri da Capital, por meio da diretoria de cooperação internacional da Polícia Federal. O ofício, expedido no dia 14 de agosto, comunicava ao Ministério da Justiça sobre o início dos trâmites internacionais junto ao Ministério das Relações Exteriores e de cumprimento dos acordos de cooperação internacional para a extradição do PM.

Julgamento da Chacina do Curió

O primeiro julgamento da Chacina do Curió aconteceu no dia 22 de junho e levou quatro PMs ao banco dos réus: Wellington Veras Chagas, Ideraldo Amâncio, Marcus Vinícius e Antônio José de Abreu Vidal Filho. Todos foram 11 condenados pelas 11 mortes ocorridas na Grande Messejana, em novembro 2015.