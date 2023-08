Veículo capota e cai em mangue na Sabiaguaba; cadela é resgatada

O motorista foi socorrido a um hospital, com suspeita de trauma cranioencefálico.

Um veículo atravessou o canteiro central e capotou na ponte da Sabiaguaba, em Fortaleza, por volta das 8 horas desta segunda-feira, 28. Agentes do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), que estavam a 300 metros do incidente, realizaram o resgate de duas pessoas e uma cadela.

Um homem, de 38 anos, foi socorrido e encaminhado a uma unidade de saúde com suspeita de Trauma Cranioencefálico (TCE). A filha dele, de sete anos, estava em uma cadeirinha de segurança e não apresentou nenhum tipo de lesão. A cadela também não ficou ferida.

