Vigilante sofre infarto durante campeonato amador em Fortaleza

A vítima participava normalmente da partida, válida pela primeira rodada do Campeonato de Futebol dos Vigilantes do Ceará, quando caiu sozinha no gramado.

No áudio da transmissão, ainda é possível ouvir o desespero de um dos colegas. “Macho, foi do nada. Ele tava bem pertinho de mim quando do nada… Eu pensei que ele tava inventando”, disse o atleta amador.

Minutos após o acidente, é possível ver um carro entrando em campo e levando a vítima embora. De acordo com Sindicato dos Vigilantes do Ceará, responsável pela organização do evento, Adriano foi conduzido a uma emergência, mas infelizmente não resistiu e morreu.

Em nota publicada nas redes sociais, o sindicato lamentou a morte do amigo e prestou solidariedade aos mais próximos. “É lamentável a perda desse grande companheiro de jornada e de luta. Nesse momento de dor, nos solidarizamos com a família e amigos e nos colocamos à total disposição”, informa.