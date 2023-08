Moradores do Jangurussu denunciam invasão e furtos em residências

Moradores do Grande Jangurussu, em Fortaleza, denunciam invasão de casas por um homem que estaria furtando objetos nas últimas semanas. As residências alvos das ações ficam localizadas no Conjunto São Cristovão.

O POVO teve acesso a um vídeo que mostra o suspeito invadindo a casa por volta das 2 da madrugada. Ele adentra a sala da casa e começa a vasculhar e separar os objetos que vai levar.

Há também relatos de moradores da Rua 208 de que o mesmo homem furtou uma bicicleta. Conforme outra vítima, o homem invadiu sua casa no último dia 22 de agosto e furtou um videogame, bolsa com cartões e óculos. "Tinha pagado a primeira parcela", afirma.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, por meio de nota, que as ocorrências registradas no bairro Jangurussu são apuradas pelo 30º Distrito Policial. O órgão também reitera o registro do Boletim de Ocorrência.

A Polícia Militar informou que o patrulhamento ocorre por meio de Viaturas do Policiamento Ostensivo Geral (POG), da Força Tática, e do motopatrulhamento do 16º Batalhão, da Polícia Militar.

Ainda de acordo com a SSPDS, a região está recebendo reforço por meio de operações de combate aos Crimes Letais Intencionais, com emprego de unidades especializadas, como as do Comando de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) e do Comando de Policiamento de Choque (CPChoque), além do Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA).