Três réus são condenados por triplo homicídio homicídio de PMs

Após um julgamento que se estendeu por três dias, foi alcançado o veredicto no caso dos policiais militares assassinados em agosto de 2018, no bairro Vila Manoel Sátiro. Em um júri popular, o segundo maior no Ceará, as sentenças foram lançadas sobre seis réus, dos quais três foram condenados pelo triplo homicídio qualificado.

Da trama que levou à morte do 2º tenente Antonio César de Oliveira Gomes, do sargento João Augusto de Lima e do subtenente Sanderley Cavalcante Sampaio, saíram as seguintes condenações:

Waldiney de Melo Lima, Raimundo Costa Silveira Neto e Fabiano Cavalcante da Silva receberam a sentença mais rigorosa: 88 anos e 9 meses de prisão cada. O tribunal os considerou culpados não somente por homicídio qualificado, mas também por participação ativa em uma organização criminosa. Eles são considerados membros da Guardiões do Estado (GDE) e já estavam presos à época dos assassinatos.