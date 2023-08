Todas as regiões de Fortaleza têm trecho impróprio para banho neste fim de semana

Ao todo, 12 pontos, espalhados nas três regiões monitoradas pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) de Fortaleza, estão impróprios para banho até domingo, 27

Pelo menos um trecho nas porções Leste, Centro e Oeste de Fortaleza é considerado impróprio para banho nestes sábado, 26, e domingo, 27, de acordo com boletim de balneabilidade divulgado pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace).

Todavia, o Leste é a região que se destaca por possuir o maior número de trechos disponíveis para a população desfrutar da água salgada do mar de forma segura, chegando 11. No Centro, o número cai para 6. Já no Oeste, apenas 4 pontos estão próprios para banho para este fim de semana.

No Leste, a praia do Caça e Pesca, na altura da rua Germiniano Jurema até a rua Clóvis Mota, em frente ao Clube dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militares; a Praia do Futuro, na altura da rua Ismael Pordeus; a praia da Abreulândia, na altura da rua Teófilo Ramos; e a praia da Sabiaguaba, na altura da rua Sabiaguaba, se tornam boas opções para banho na Capital.