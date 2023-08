Cinco anos após o crime, 6 acusados de matar 3 PMs vão a júri popular

Repórter do caderno de Cidades

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

Apenas um dos policias ainda estava na ativa, estando de folga no dia do crime. Triplo homicídio ocorreu na Vila Manoel Sátiro, em Fortaleza

Apenas os quatro primeiros serão julgados por homicídio. Fabiano, Raimundo e Waldiney, que estavam presos à época, são acusados de serem os mandantes do crime. Lucas teria participado da ação criminosa. Já Charlesson e Francisco Wellington serão julgados, respectivamente, por ter dado fuga a Lucas e por posse de uma mira laser e munições de pistolas. Nenhum deles é apontado como executor direto do crime.

Exatamente cinco anos após o crime, começam a ser julgados nesta quarta-feira, 23, seis homens acusados de participação na mortes de três policiais militares no bairro Vila Manoel Sátiro . Em 23 de agosto de 2018, foram assassinados o 2º tenente Antonio César de Oliveira Gomes, de 50 anos, o sargento João Augusto de Lima, de 58 anos, e o subtenente Sanderley Cavalcante Sampaio, de 46 anos.

O julgamento tem previsão inicial de durar três dias, o que faria do caso o segundo júri popular mais longo da história do Estado — atrás apenas do primeiro julgamento dos PMs acusados pela Chacina da Grande Messejana, ocorrido em junho deste ano, que durou mais de 63 horas.



Conforme o Ministério Público Estadual (MPCE), os três policiais foram assassinados em retaliação à morte de Thalys Constantino de Alencar, ocorrida um dia antes do triplo homicídio, em 22 de agosto de 2018, também na Vila Manoel Sátiro.

Os acusados, que seriam integrantes da facção criminosa Guardiões do Estado (GDE), acreditavam que o crime havia sido cometido por PMs e, por isso, teriam decidido se vingar ao matar qualquer policial que encontrassem. Até hoje, o inquérito que investiga o assassinato de Thalys está em andamento, sem nenhum suspeito indiciado.



No dia do crime, segundo a acusação, as vítimas estavam almoçando em um bar quando, por volta das 14 horas, foram surpreendidos por criminosos que estavam em um carro e uma moto.

“Logo ao chegarem, parte dos infratores desembarcou e, sem qualquer aviso ou discussão, passou a desferir uma saraivada de disparos de arma de fogo em direção às vítimas, sem lhes dar chance de fuga ou mesmo de esboçar qualquer reação”, diz a denúncia. Nenhum dos PMs estava de serviço, sendo que Antonio César e João Augusto já haviam entrado na Reserva Remunerada.