Alça rotatória do aeroporto de Fortaleza sofre bloqueio parcial

A interdição acontece para que seja realizado o serviço de concretagem do elevado do VLT Ramal Aeroporto

Durante a manhã e início da tarde deste sábado, 26, as alças da rotatória do Aeroporto Internacional de Fortaleza sofrerão bloqueio parcial para que as obras do VLT Ramal Aeroporto continuem. Nesta fase, a Secretaria da Infraestrutura do Ceará fará o serviço de concretagem do elevado que dará acesso à estação. O bloqueio acontece das 8 às 13 horas.

Os trechos afetados com o bloqueio são o acesso da avenida Bernardo Manoel à avenida Senador Carlos Jereissati, no sentido do bairro Montese e a alça de acesso da avenida Senador Carlos Jereissati à avenida Bernardo Manoel, no sentido do bairro Itaperi, respectivamente.

Veja os desvios

O bloqueio terá duração de 5 horas, então os motoristas podem seguir em rotas alternativas para trafegar pelas proximidades do Aeroporto.