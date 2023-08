Hospital da Mulher e outras 13 unidades de saúde do Ceará são certificadas por bom atendimento

Já nas demais regiões do Ceará, duas unidades se destacam pela excelência, sendo elas o Hospital Regional do Cariri e o Hospital Regional Norte, localizados em Juazeiro do Norte e Sobral , respectivamente.

A avaliação é feita por uma equipe multiprofissional, composta por médicos, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, administradores hospitalares analisam desde a gestão interna até a saída do paciente, verificando parâmetros de desempenho na qualidade de atendimento e segurança do paciente das unidades de saúde particulares e públicas do País e as separando por níveis 1, 2, e 3, assim como homologa o Manual Brasileiro de Acreditação Hospitalar, da Organização Nacional de Acreditação (ONA).



A título de exemplo, em 2021, a UPA Edson Queiroz conquistou o nível 1. Um ano depois, a unidade saltou para o nível 2, o patamar que identifica os serviços disponibilizados como pleno. Segundo Marcello Soares, gestor de qualidade da Fundação Leandro Bezerra de Menezes, o avanço está aliado ao trabalho realizado inteiramente de forma integrada.



Ele explica que, para aprimorar o atendimento, é feito “um perfil clínico, exames por imagem, exames laboratoriais, de apoio ao diagnóstico, obedecendo todo o planejamento terapêutico que o paciente necessita”.



"São resultados bem favoráveis. Você percebe por meio de pesquisas de satisfação por aplicativo e espontâneas dos pacientes. A manifestação destes usuários também é combustível para os colaboradores, pois rende tanto resultado clínico, como reconhecimento por meio de um certificado”, traduz.