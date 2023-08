Vítimas de violência sexual podem ser acolhidas na Meac

No local, as mulheres são atendidas por uma série de profissionais, como psiquiatras, ginecologistas, psicólogos, enfermeiros e fisioterapeutas. O ambulatório também oferta serviço de psicoeducação sexual, onde grupos de mulheres partilham dúvidas e experiências frente a realidade que vivenciam no dia a dia.

Em Fortaleza , as mulheres vítimas de qualquer tipo de violência podem ser acolhidas na Maternidade-Escola Assis Chateaubriand (Meac), equipamento do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Ceará (UFC), localizado no bairro Rodolfo Teófilo. Além do acolhimento, o hospital universitário, vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), também realiza orientação sobre os tipos de violência.

No dia 1º de agosto deste ano, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que a tese de "legítima defesa da honra", utilizada em casos de feminicídio ou agressões contra mulher para justificar o comportamento do acusado, contraria os princípios constitucionais da dignidade humana, da proteção à vida e da igualdade de gênero.

A médica sexóloga da Meac, Débora Brito, destaca que no mês de agosto, caracterizado como "Agosto Lilás", período que intensifica a abordagem sobre o tema da violência contra mulher, chama atenção para as necessidades de apoio em favor de mulheres que buscam atendimento diariamente.

Delegacia de Defesa da Mulher de Icó (DDM-ICÓ)

Onde: Rua Padre José Alves de Macêdo, 963 - Loteamento José Barreto

Contato: (88) 3561.5551

Delegacia de Defesa da Mulher de Iguatu (DDM-I)

Onde: Rua Monsenhor Coelho, s/n - Centro

Contato: (88) 3581.9454

Delegacia de Defesa da Mulher de Juazeiro do Norte (DDM-JN)

Onde: Rua Joaquim Mansinho, s/n - Santa Teresa

Contato: (88) 3102.1102

Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral (DDM-S)

Onde: Av. Lúcia Sabóia, 358 - Centro

Contato: (88) 3677.4282

Delegacia de Defesa da Mulher de Quixadá (DDM-Q)

Onde: Rua Jesus Maria José, 2255 - Jardim dos Monólitos

Contato: (88) 3101.7918

Casa da Mulher Brasileira

A Casa da Mulher Brasileira é referência no Ceará no apoio e assistência social, psicológica, jurídica e econômica às mulheres em situação de violência. Gerida pelo Estado, o equipamento acolhe e oferece novas perspectivas a mulheres em situação de violência por meio de suporte humanizado, com foco na capacitação profissional e no empoderamento feminino.

Telefones para informações e denúncias à Casa da Mulher Brasileira

Recepção: (85) 3108 2992 / 3108 2931 – Plantão 24h

Delegacia de Defesa da Mulher: (85) 3108.2950 – Plantão 24h, sete dias por semana

Centro Estadual de Referência e Apoio à Mulher: (85) 3108 2966 - segunda a quinta, das 8 às 17 horas

Defensoria Pública: (85) 3108.2986 - segunda a sexta, das 8 às 17 horas

Ministério Público: (85) 3108.2940 / 3108 2941, segunda a sexta, das 8 às 16 horas

Juizado: (85) 3108.2971 – segunda a sexta, das 8 às 17 horas

Casas da Mulher Cearense

Idealizadas a partir do exemplo da Casa da Mulher Brasileira, as Casas da Mulher Cearense oferecem serviços semelhantes para a atender mulheres em situação de violência. O espaço é dividido por blocos, com setor administrativo, Delegacia de Defesa da Mulher, Tribunal de Justiça, atendimento psicossocial, Ministério Público, Defensoria Pública, apoio, auditório, pátio interno, brinquedoteca, refeitório, vestiários, depósito, estacionamentos e áreas de jardins e passeios.

Além dos órgãos de atendimento, as Casas oferecem cursos de capacitação profissional dentro da Promoção da Autonomia Econômica, alternativas de abrigamento temporário e espaço infantil para as crianças que estejam acompanhando as mães. O atendimento acontece 24 horas, todos os dias da semana.

Casa da Mulher Cearense de Juazeiro do Norte

Onde: Avenida Padre Cícero, 4501, São José, Juazeiro do Norte

Telefone: (85) 98976.7750

Casa da Mulher Cearense de Sobral

Onde: Avenida Monsenhor Aloísio Pinto, s/n, Cidade Gerardo Cristino

Telefone: (85) 99915.3463

Casa da Mulher Cearense de Quixadá

Onde: Rua Luiz Barbosa da Silva – Planalto Renascer, Quixadá