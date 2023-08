Jiboia e carcará são resgatados em residências de Fortaleza

Já na noite dessa segunda-feira, a Ciops acionou mais uma vez o BPMA, para o resgate de uma jiboia que foi encontrada em outra residência, esta localizada no bairro Lagoa Redonda, em Fortaleza. Segundo a Polícia Militar, chegando no local, policiais foram surpreendidos ao ver que o proprietário da residência colocara o animal em uma caixa.

O primeiro resgate aconteceu no período da manhã, quando, acionados pela Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), policiais se deslocaram até uma residência no bairro Serrinha e resgataram um carcará que havia ficado preso no local.

Depois dos resgates, os animais foram examinados afim de averiguar se possuíam alguma doença.

Diante de ocorrências como essas, a Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) recomenda manter distância do animal e entrar em contato com o Corpo de Bombeiros, que pode ser acionado pelo número 193.

Também é recomendado evitar alimentar animais silvestres. Além disso, é importante fechar portas e janelas e verificar se existem espaços, como buracos e rachaduras, que podem dar acesso a esses animais.