Educação antirracista e protagonismo dos alunos são temas da Mostra da Educação Infantil

Na programação, os estudantes e professores do Distrito da Educação 4 puderam expor as produções feitas nas escolas. No Cuca José Walter, as ações apresentadas abordaram temáticas como a cultura de paz, a festa da colheita e a relação com os povos originários e a cultura africana. O projeto "Escola e família: juntos contra o racismo", por exemplo, estimulou a confecção de bonecas de diferentes etnias pelos alunos. As crianças participaram junto com as famílias da produção das bonecas, feitas em material de TNT (malha semelhante a tecido) e lã. A professora Antônia Simone contou que, após o trabalho, os estudantes afirmaram ter aprendido sobre o respeito às diferenças. "O interessante é que, depois de todo o trabalho, a gente fez uma recapitulação e perguntamos o que eles aprenderam. Eles responderam 'que é importante respeitar o coleguinha do jeito que ele é'. Eu creio que se todos trabalhassem isso com as crianças pequenas, a gente teria uma sociedade bem melhor", disse Simone. Outra ação desenvolvida foi voltada a apresentar a arte e cultura indígena do Ceará. Realizado com bebês do Infantil 1 do Centro de Educação Infantil Filgueiras Lima, o projeto realizou pintura corporal e experiências com tintas extraídas de materiais naturais, como barro, argila, urucum, anil, açafrão e carvão. As crianças também realizaram pinturas em papel sulfite e tecidos. Além das relações étnico-raciais, as iniciativas buscaram destacar a autonomia dos alunos. O "Projeto Pedras: diversas experiências de aprendizagens na Educação Infantil" promoveu trabalhos utilizando pedras como recurso.

A professora Alciene Ferreira contou que, após os alunos juntarem pedras e entregarem para ela, teve a ideia de desenvolver ações a partir do uso de recursos naturais. Com as pedras, as crianças puderam realizar atividades de colorir, explorar com outros materiais, como lupa, martelo e rolo de madeira, desenvolver histórias e fazer construções. Segundo a docente, a partir de um material simples, foi possível desenvolver atividades e brincadeiras de estímulo ao aprendizado das crianças. Simone Calandrini, coordenadora da Educação Infantil da SME, considerou a importância do projeto, principalmente no contexto da primeira infância e afirmou que a ação promove a representatividade no âmbito escolar.