Quase 80 quilos de drogas são apreendidos em bairro de Fortaleza

A Polícia Militar (PM) apreendeu 79,214 kg de maconha, entre os tipos convencional e skunk, na tarde desta quinta-feira, 24, no bairro Autran Nunes, em Fortaleza. Um adolescente de 15 anos foi apreendido na ocorrência.

A apreensão ocorreu após a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) receber denúncia de que uma grande quantidade de entorpecentes estava sendo comercializada na região.



Conforme a PM, no local indicado, policiais do 18º Batalhão visualizaram, de longe, pessoas empacotando a droga. "Ao perceber a presença da PMCE, o grupo empreendeu fuga, no entanto, um adolescente de 15 anos foi capturado", informou a corporação.