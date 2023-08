Motociclista morre em colisão com micro-ônibus no Centro de Fortaleza

Equipes das forças de segurança e da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) estão no local para apurar o acidente e controlar o fluxo de veículos

Um motociclista veio a óbito na manhã desta quinta-feira, 24, após colidir com um micro-ônibus. O acidente ocorreu no cruzamento das ruas Pinto Madeira e Dona Leopoldina, no Centro de Fortaleza.

Equipes da Perícia Forense estão no local, assim como agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), que controlam o trânsito, ainda prejudicado pela batida.