Homicídios e tiroteio assustam moradores de residenciais do Jangurussu

Residencial José Euclides, no Grande Jangurussu, na periferia de Fortaleza Crédito: O POVO

Esta semana tem registrado episódios de violência que assustaram os moradores de conjuntos residenciais localizados no bairro Jangurussu, em Fortaleza. Dois homicídios ocorreram nos residenciais José Euclides Ferreira Gomes e Patativa do Assaré. Além disso, relatos de tiroteios foram registrados na região.

O primeiro caso ocorreu na segunda-feira, 21, quando um motorista por aplicativo de 28 anos foi assassinado a tiros no residencial Patativa do Assaré. Imagens feitas no local do crime mostram a vítima morta ao lado do carro.

Já na terça-feira, 22, no José Euclides, um homem de 37 anos foi morto a tiros dentro de uma residência. O mesmo José Euclides voltou a registrar um tiroteio na noite dessa quarta-feira, 23, conforme relato de moradores do residencial.