Alunos da rede municipal vão a SP para final da ONHB custeados pela Prefeitura de Fortaleza

Os alunos da Escola Municipal José de Alencar foram aprovados para última fase da ONHB Crédito: Alcides Freire Melo / Divulgação SME

Três alunos e uma professora da rede municipal de ensino vão representar a capital cearense na Olimpíada Nacional de História do Brasil (ONHB), em Campinas, em São Paulo. A viagem será financiada pela Prefeitura de Fortaleza por meio da Lei Municipal 11.320 para custeio de despesas de alunos da rede pública em eventos científicos, artísticos, culturais e desportivos. Essa é a primeira equipe a viajar para realizar uma olimpíada a partir dos recursos previstos na lei municipal, aprovada em dezembro do ano passado e regulamentada por decreto publicado em março de 2023. A fase final da ONHB acontece nos próximos dias 26 e 27 de agosto. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A equipe, que leva o nome Os Garotos Prodígios, é composta por Paulo, Maria Eduarda, ambos com 14 anos, e Joyce Emily, de 15, alunos do oitavo ano da Escola Municipal José de Alencar, sob orientação da professora Lara de Sousa Lutife. Eles foram selecionados para custeio da viagem por obterem a nota mais alta entre as três equipes da rede municipal aprovadas na última etapa da olimpíada.

História é uma das disciplinas preferidas de Joyce, entretanto ela conheceu a ONHB somente neste ano, por meio da professora orientadora, e diz que soube de cara que seria algo incrível, então “decidiu arriscar”. Sobre o processo, ela conta que “tem sido incrível, uma experiência nova muito importante, quanto pro meu futuro, quanto até mesmo pra minha diversão, porque o conhecimento me trouxe alegria e, como a prova tem um formato diferente das outras, fez a experiência ser melhor”. Na escola onde estudam, eles foram a única das cinco equipes inscritas na olimpíada a serem aprovadas na última fase. Estudantes do turno da tarde, durante as manhãs, eles compareciam a orientações de preparação para a olimpíada com professoras de história. A cada fase, conta Lara, os alunos desenvolveram mais autonomia para a competição. “Eu via o envolvimento deles, depois eles foram pegando o jeito, começando a pesquisar, porque eu acho que esse é o objetivo da olimpíada, não ficar só naquelas questões, ir em busca de pesquisar, das fontes, e eu vi que eles começaram a se adaptar e fazer isso”, relata Lara. Joyce lembra de ter que pesquisar além do tema definido e coloca que foi maravilhoso, como uma admiradora da arte, pesquisar sobre a vida de escritores e artistas que integraram as questões da olimpíada. “Também tivemos que aprender a história de algumas cidades do Brasil que tiveram nos acontecimentos do tema, foi muito divertido estudar sobre eles e seu povo”, lembra. A iniciativa para participarem da ONHB veio das professoras de história Lara e Renata, que explicaram aos alunos do que se tratava a olimpíada. Essa foi a primeira vez que Lara orientou estudantes para a ONHB. Ela vai viajar com Paulo, Maria Eduarda e Joyce neste final de semana para a última fase em Campinas.

“Vejo que vai ser muito motivador para eles para até participar nos próximos anos na olimpíada de história, comigo ou com os professores do ensino médio. Acho que vai partir deles essa iniciativa. Também é a primeira viagem que eles vão fazer de avião para outro estado. Acho que vai ficar marcado mesmo na história deles,” diz a professora. Desde que soube da viagem, Joyce conta que tem sentido ansiedade para o dia, “que vai ser indescritível”, tanto pela cerimônia quanto pela oportunidade de conhecer a cidade de Campinas. Apesar de saberem de outros municípios nos quais alunos tiveram viagens custeadas para participar da olimpíada, não havia, segundo Lara Lutife, a certeza de que isso fosse acontecer para os estudantes. Com os resultados divulgados pouco antes da última fase presencial em Campinas, sem o custeio da prefeitura, teria sido difícil conseguir fazer com que os alunos participassem.