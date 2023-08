Tiroteio assusta moradores do residencial Cidade Jardim, em Fortaleza

Moradores do residencial Cidade Jardim, no Conjunto Prefeito José Walter, em Fortaleza, passaram o fim de semana apreensivos com o tiroteio registrado no último sábado, 19. Conforme relato de moradores, que tiveram a identidade preservada, criminosos em um automóvel branco chegaram e atiraram de forma aleatória em direção a pessoas da área.

Uma moradora do residencial chegou a ser capturada pelos criminosos e conseguiu fugir, conforme O POVO apurou. O policiamento foi acionado na área e permaneceu no local. O módulo V do residencial foi inaugurado em maio deste ano, mas a falta de segurança tem preocupado quem mora e quem visita o lugar.

Conforme uma moradora, de nome preservado, o medo é constante. Ao chegar do trabalho, no sábado, ela soube do tiroteio: "Muito medo, muito medo mesmo", afirma. Ainda conforme O POVO apurou, a vizinhança também é proibida pelas organizações criminosas de se manifestar sobre os crimes que ocorrem no local.