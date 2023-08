Academia Enem tem fim de semana de aulões no Ginásio Paulo Sarasate

Dois dias de aulão do Academia Enem, curso preparatório para vestibulares realizado pela Prefeitura de Fortaleza, acontecem nesse sábado, 26, e domingo, 27 de agosto, com aulas das 13 às 17h30min no Ginásio Paulo Sarasate. Nos dois dias, portões abrem às 12 horas para entrada dos alunos.



Aulões são abertos para alunos inscritos no Academia Enem e para ouvintes não inscritos, que não receberão material didático. Este é o primeiro encontro presencial do segundo semestre.

Neste sábado, 26, as aulas serão de história, geografia, matemática, física, química e linguagens. Já no domingo, aulas são de redação, com tema “Dicas infalíveis para melhorar a nota em cada competência“, sociologia, abordando o mundo do trabalho, e literatura, sobre o modernismo no Brasil.