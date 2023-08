Falta de energia em Fortaleza foi causada por raio e não teve relação com apagão, dizem Enel e ONS

Poucos dias após o blackout em diversas regiões do país, Fortaleza e Região Metropolitana voltam a presenciar queda de energia. O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) negou qualquer relação com o apagão que atingiu todas as regiões do Brasil, no último dia 15, ocasionado por uma falha registrada no Ceará. A Enel Distribuição Ceará informou que a falha ocorreu em função de um raio.

Concessionária de energia do Estado, a Enel informou que realizou inspeção na tarde deste sábado, 19, na subestação Pici, em Fortaleza, e identificou que uma descarga atmosférica atingiu um para-raios no setor de 69kV da distribuidora, na madrugada de sábado. Chovia no momento. O raio teria causado defeito numa chave seccionadora — espécie de interruptor. A subestação Pici é compartilhada entre Enel e Chesf.