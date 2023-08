Após reajuste, gasolina sobe e diesel dispara 11,3% no Ceará

O impacto do mais recente reajuste da Petrobras nos preços da gasolina e diesel nas refinarias já pode ser sentido pelos motoristas cearenses nessa semana. O litro da gasolina subiu de R$ 5,94 para R$ 6,14 em uma semana. Enquanto o diesel disparou 11,3%.

Todos os dados foram disponibilizados a partir da pesquisa semanal realizada pela Agência Nacional do Petróleo (ANP).

Com o reajuste nos postos, o aumento de preço no espaço de uma semana no valor do diesel foi o mais significativo. O preço médio saiu de R$ 5,22 para R$ 5,81.