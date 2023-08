Fortaleza registra chuva isolada e passageira na manhã deste sábado, 19

Além da capital cearense, apresentaram um quadro leve de precipitações as regiões do Pecém, Cariri e Jaguaribana

Fortaleza registrou na manhã deste sábado, 19, chuva isolada e passageira. A previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) é do céu variando de parcialmente nublado a sem nuvens em todas as macrorregiões com tais precipitações nos litorais da capital cearense, Pecém, Cariri e Jaguaribana.

A Funceme prevê que no período da tarde à noite o quadro será de céu com poucas nuvens. Em Fortaleza, a máxima deve ser de 33° e a mínima de 24°.

As precipitações previstas na sexta-feira, 18, estão relacionadas ao efeito de brisa terrestre, que são ventos noturnos que sopram do continente em direção ao oceano. No caso do sul, há combinação de umidade, temperatura e vento.