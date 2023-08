Policiais desenterram 2,6 kg de drogas em terreno baldio em Fortaleza

Enterrados no local, foram encontrados três tabletes com 2,58 kg de maconhea, além de 55 gramas de cocaína. O material apreendido foi levado a uma unidade da Polícia Civil, e um inquérito foi aberto para investigar o caso e identificar possíveis envolvidos.

Segundo a PMCE, a apreensão aconteceu durante um patrulhamento na manhã de quinta-feira, quando policiais teriam percebido que o terreno tinha um local com areia mexida.

Policiais apreenderam 2,6 quilos (kg) de drogas que estavam enterradas em um terreno baldio em Fortaleza , nessa quinta-feira, 17, em ofensiva da Força Tática da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101.0181

6º Distrito Policial (6ºDP): (85) 3101 2830