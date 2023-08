Membro da facção na qual "Majestade" atuava é preso em Fortaleza

Crédito: Divulgação/Polícia Civil do Ceará

Um dos membros da facção a qual pertencia Francisca Valeska Pereira Monteiro, 29, também conhecida como Majestade , foi preso em Fortaleza . A captura de Natanael Pereira da Costa, 34, foi pelo crime de roubo, nessa quarta-feira, 16, próximo à divisa com o município de Maracanaú .

Natanael, também chamado de “Cruel” pelo grupo ao qual pertencia, foi encontrado por equipes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas (Draco) no bairro Parque Santa Rosa, onde se mantinha escondido, conforme a Polícia.

De acordo com a SSPDS, o suspeito não estava com nenhum armamento ou outro objeto ilícito durante a prisão. Natanael foi levado à Draco, onde se encontra à disposição da Justiça.



