Mais de 700 incêndios em residências foram registrados em 2023

Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar do Ceará

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) apagou 727 incêndios em residências no período de janeiro a julho de 2023. Desse valor, 551 incêndios foram em residência unifamiliar (com unidade única construída), 147 em residência multifamiliar (mais de uma unidade, como condomínio de casas ou apartamentos) e 29 em habitação coletiva. Os dados foram divulgados pela corporação nesta quinta-feira, 17.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O número representa um aumento de 5% em relação ao registrado em 2022, no mesmo período. No ano anterior, foram registrados 691 incêndios — 516 em residência unifamiliar, 161 em residência multifamiliar e 14 em habitação coletiva.