Uece abre inscrições para cursos de línguas asiáticas

A Universidade Estadual do Ceará (Uece) está com inscrições abertas para novas turmas do curso de línguas asiáticas .

Cada turma conta com 20 vagas, e as aulas serão realizadas aos sábados, no período da manhã ou da tarde, no Centro de Humanidades, no bairro de Fátima, em Fortaleza.

Os interessados devem pagar a taxa de inscrição de R$ 100 e a taxa de matrícula de R$ 100. Os estudante também deverão realizar o pagamento do semestre em mais três parcelas iguais, no valor de R$ 200.

Os cursos têm carga horária de 60 horas/aulas e são equivalentes ao nível básico. Segundo o Laboratório, turmas de Nível Intermediário e Avançado também poderão ser ofertadas, dependendo da demanda.

As inscrições prosseguem até sexta-feira, 18, e as aulas terão início no sábado, 19.

Inscrição para cursos de línguas asiáticas na Uece

Cursos: Árabe, chinês, coreano, hebraico, russo e vietnamita.

Inscrições: https://pdv.iepro.org.br/cursos/curso_de_linguas_orientais_do_lepo/