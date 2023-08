Capitão da reserva da PM é morto a tiros em Maranguape

O POVO apurou que o capitão estava chegando à própria residência, quando dois homens em uma moto se aproximaram e efetuaram os tiros. Nada foi levado do policial da reserva, o que descartaria o crime de latrocínio. A arma do policial estava dentro da mochila dele com as munições.

Um capitão da reserva remunerada da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi morto na noite dessa quarta-feira, 16, após ser baleado em Maranguape , a 26,6 km de Fortaleza. O crime aconteceu no bairro Outra Banda. As informações são da PMCE.

De acordo com fonte, a vítima foi atingida com três disparos de arma de fogo. Os criminosos fugiram, e na rua não havia imagens das câmeras de segurança.

As investigações seguem com a 11ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que realiza diligências para identificar a autoria do crime.

De acordo com a PMCE, o militar ingressou na corporação no dia 3 de fevereiro de 1986 e desempenhou o trabalho em prol da segurança do povo cearense.

"A SSPDS e todas as suas vinculadas, em especial a PMCE, se solidarizam com a família e amigos do policial", divulgou.

Esse é o segundo agente de segurança vítima de violência em 24 horas. O outro caso foi registrado em Caucaia, quando um policial militar foi baleado enquanto fazia ciclismo.