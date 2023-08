Réu por homicídio em disputa de facção no Grande Bom Jardim é condenado a 17 anos de prisão

Francisco Alisson Lima de Oliveira, conhecido como Catita, foi condenado a 17 anos de reclusão por crimes de homicídio qualificado e organização criminosa. O homicídio aconteceu no dia 1º de janeiro de 2022, na rua Barra Vermelha João Correia, na comunidade do Alta da Paz, Grande Bom Jardim, em Fortaleza.

Na época, a vítima estava com a esposa grávida e com um filho de colo, ambos acompanhados de um casal, todos comemoravam o Réveillon. O acusado chegou ao local em um veículo guiado por uma pessoa não identificada e matou a vítima com vários tiros na presença da esposa, filho e amigos.