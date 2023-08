Quase 100 semáforos de Fortaleza apresentam problema após apagão; 62 foram reparados

Com o apagão nacional registrado na manhã desta terça-feira, 15, pelo menos 99 semáforos de Fortaleza registraram algum problema. De acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), 62 sinais de trânsito já receberam reparos e voltaram a funcionar até as 15h20min.

Técnicos estão em campo para restabelecer o funcionamento de 37 semáforos que ainda apresentam instabilidade. Segundo o órgão, agentes e operadores de tráfego são enviados para os trechos com maior circulação para auxiliar condutores.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Questionada sobre as vias e regiões da Capital mais afetadas, a Autarquia não informou quais são as áreas.