Sala de Vacinação no Vapt Vupt Papicu será inaugurada nesta sexta-feira, 18

O Vapt Vupt Papicu, localizado no shopping RioMar Fortaleza, contará com uma Sala de Vacinação a partir desta sexta-feira, 18. O equipamento, disponibilizado pela Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), deve ofertar vários imunizantes do Calendário de Vacinação. As vacinas estarão disponíveis à população e serão distribuídas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), gratuitamente.

Entre as vacinas aplicadas estão a da bivalente contra a Covid-19, hepatite B, febre amarela, tríplice viral e bacteriana, meningite, meningocócica C, pentavalente, rotavírus, varicela, HPV e pólio.

Para receber as doses no local, é necessário realizar agendamento prévio por meio do site do Vapt Vupt. O horário de funcionamento será das 8 às 17 horas, de segunda a sexta-feira.