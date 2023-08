Ministério de Minas e Energia convoca coletiva de imprensa sobre apagão em alguns Estados

O Ministério de Minas e Energia (MME) informou há pouco que o ministro Alexandre Silveira irá conceder entrevista coletiva à imprensa hoje às 16h30 para detalhar as informações sobre a interrupção de energia ocorrida pela manhã em quase todos os Estados brasileiros e o trabalho realizado pelo MME e empresas vinculadas para o restabelecimento dos serviços.

Silveira chegou ao Brasil no início desta tarde. O ministro estava no Paraguai integrando a comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi para a cerimônia de posse do novo presidente do país vizinho, Santiago Peña, que ocorre nesta terça-feira, 15.

Uma reunião com representantes da pastas e de outros órgãos setoriais do setor elétrico, como a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) está prevista para as 14h.