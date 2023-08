Apagão no CE atrapalha metrô e VLT; aeroporto e hospitais operam normalmente

Falta de energia elétrica impactou o funcionamento de alguns serviços, no Ceará Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

A energia elétrica é reestabelecida "gradualmente" no Ceará, segundo informou a distribuidora Enel, após o apagão no sistema brasileiro que afetou vários estados. Os cearenses se depararam com mau funcionamento de alguns serviços, como as operadoras de celular, que chegaram a registrar falta total de conexão. No entanto, outros âmbitos, como saúde e transporte aéreo, mantiveram seus fluxos normais durante a queda de energia nacional. Veja abaixo como estão os serviços de transporte, saúde e telefonia no Ceará. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Apagão no CE: serviços de transporte Metrofor e VLT Procurado por O POVO, o Metrofor informou que a linha Sul do metrô de Fortaleza teve o serviço afetado pela falta de energia. O VLT de Sobral, por sua vez, foi suspenso por motivos de segurança: os trens tinham energia para funcionar, mas os computadores da central de controle ficaram inoperantes durante o apagão.

Ambos os trajetos tiveram a operação retomada por volta do meio-dia. As demais linhas do VLT, em Fortaleza e no interior, não tiveram interrupção no tráfego. Aeroporto Internacional Pinto Martins Sobre as atividades no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, O POVO mandou as seguintes perguntas à Fraport, concessionária do terminal: Quais os efeitos da queda de energia no aeroporto? Quais serviços foram interrompidos? Foi necessário fazer alteração nos pousos e decolagens? A partir de que horas a eletricidade voltou? A Fraport respondeu apenas que não houve impacto nas operações do aeroporto. Segundo a empresa, os geradores do local mantiveram o fornecimento de energia sem interrupções. Semáforos e trânsito rodoviário A reportagem apurou que diversos semáforos na Região Metropolitana de Fortaleza foram desligados durante o apagão. Na Capital, semáforos das avenidas Antônio Sales, no bairro Joaquim Távora, e Rogaciano Leite, na Messejana, foram vistos sem funcionar. O POVO questionou a Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) sobre os semáforos e se houve registro de acidentes e/ou sinistros durante o período. Até o fechamento da matéria, o órgão afirmou ainda não ter nenhum balanço de trânsito. Apagão no CE: serviços de saúde A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) também foi questionada sobre o impacto do apagão nos serviços sanitários. Devido ao feriado de Nossa Senhora da Assunção, atendimentos eletivos, como os realizados em postos de saúde, não estão ocorrendo em Fortaleza, mas o restante do Estado tem funcionamento normal. Foram feitas as seguintes perguntas:

Qual foi impacto do apagão desta manhã nos serviços de saúde do Estado? Os equipamentos de alta prioridade, como sistemas de suporte à vida, funcionam com geradores em todas as unidades de saúde? O atendimento eletivo foi afetado? Nos casos em que houve impacto, como está sendo a retomada do funcionamento? A assessoria de comunicação do órgão informou que as unidades de saúde sob gestão estadual seguem operando normalmente. Segundo a Sesa, os geradores dos locais sustentaram o funcionamento dos locais, e não houve "nada crítico" em relação às interrupções de serviço. Clientes vitais Conforme a Resolução Normativa nº 1000/21 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), as fornecedoras de energia devem receber cadastro de clientes vitais, aqueles que precisam de equipamento elétrico de saúde para sobreviver.

O POVO entrou em contato com a Enel para entender como ficou o fornecimento elétrico para os clientes vitais, assim como para saber quais bairros da Grande Fortaleza já tiveram a energia normalizada. A empresa informou não ter atualizações sobre o assunto e reforçou que o serviço elétrico está sendo reestabelecido "gradualmente".

Apagão no CE: operadoras de celular No Ceará, usuários das operadores Tim, Claro e Vivo relataram ao O POVO problemas no uso dos serviços. O mais comum é falta total de conexão via rede móvel de dados, mesmo com aparente sinal na rede de telefonia. Em outros casos, usuários da Tim pontuam estarem completamente sem cobertura da operadora, estando sem internet e impossibilitados de realizar ligações ou mesmo enviar mensagem de texto via SMS. Em alguns casos, clientes da Vivo afirmam ter conexão com a rede de telefonia, mas ainda assim, não conseguem realizar ligações ou acessar a internet. "Está super instável, diz que tem sinal, mas quando ligamos sempre vai direto para a caixa postal, nem chama", afirma um dos leitores do O POVO. No caso da Claro, a principal reclamação é a instabilidade da conexão, seja de dados móveis ou de telefonia padrão. As reclamações sobre o serviço de telefonia no Brasil são recorrentes entre usuários das redes sociais, mesclando entre aqueles que afirmam já ter tido o fornecimento de energia elétrica reestabelecido e alguns que seguem sem acesso aos dois serviços. A situação é similar em todos os estados do Brasil.