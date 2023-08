Feriado em Fortaleza: veja o que funciona no Dia de Nossa Sra. da Assunção

Drogarias e farmácias de todo o Estado poderão funcionar durante o Dia de Nossa Senhora da Assunção. De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista dos Produtos Farmacêuticos do Ceará (Sincofarma), o expediente de cada estabelecimento dependerá das eventuais condições específicas previstas na Convenção Coletiva de Trabalho dos Comerciários e da escala de cada local.

Equipamentos oferecem segurança de acolhida noturna e temporária a indivíduos adultos em situação de rua. Funcionam no período das 20 às 7 horas da manhã, com capacidade para 100 pessoas em cada pousada.

Mercado São Sebastião

Funcionamento: Segunda, 14, e segunda-feira, 14

Horário: Das 5 às 15 horas





Mercado Central

Segunda-feira (14/8): Das 8 às 18 horas

Terça-feira (15/8): Das 8 às 14 horas

Centro Municipal de Pequenos Negócios (Beco da Poeira)

Funcionamento: Segunda-feira, 14, das 8 às 16 horas, e fechado na terça-feira, 15

Mercado do Montese

Terça-feira (15/8)

Horário: Das 6 às 14 horas



Mercado da Parangaba

Segunda e terça-feira (14 e 15/8): Das 8 às 15 horas

Mercado Carlito Pamplona

Segundo e terça-feira (14 a 15/08): Das 5 às 13 horas

Mercado do Joaquim Távora

Segunda-feira (14/8): Das 6 às 22 horas

Terça-feira (15/8): Das 7 às 13 horas

Mercado dos Peixes Vila do Mar

Segunda e terça-feira (12 a 15/08): Das 7 às 22 horas

Mercado Bela Vista

Segunda-feira (14/6): Das 5 às 17 horas

Terça-feira (15/8): Das 5 às 12 horas

Mercado de Messejana

Segunda e terça-feira (14 a 15/8): Das 6h30min às 15 horas

Mercado da Cidade dos Funcionários

Segunda-feira (14/8): Das 7 às 17 horas

Terça-feira (15/8): Das 7 às 12 horas

Supermercados

Funcionamento normal em toda a Cidade, de acordo com a Associação Cearense de Supermercados (Acesu).

Turismo

Praia Acessível

Funcionará normalmente, das 9 às 13 horas

Casas do Turista

Aeroporto: Das 8 às 20 horas

Beira Mar: Das 8 às 20 horas

Mercado Central: Das 9 às 13 horas

10ª RM: Segunda-feira (14/8), das 8 às 12 horas, e terça-feira (15/8) fechado

Cidade da Criança (museu): Segunda e terça-feira (14 e 15/8) fechado

Shopping Del Paseo

O Shopping Del Paseo, localizado na avenida Santos Dumont, no bairro Aldeota, manterá o funcionamento normal para o feriado de Nossa Senhora da Assunção. Apenas as operações de serviço, como Caixa Econômica Federal, Secretaria Municipal de Finanças (Sefin) e Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma) vão fechar.

Confira os horários:

Lojas e quiosques: Das 10 às 22 horas

Praça de Alimentação: Das 10 às 22 horas

Day Play: Das 10 às 22 horas

Lojas Americanas: Das 10 às 22 horas

Mercadinho São Luiz: Das 7 às 22 horas

Confidence Câmbio: Das 10 às 18h horas

Via Sorte Loteria: Das 10 às 18 horas

Cinema: A partir das 13 horas

Mais informações: (85) 3456 5500 e @delpaseo

Shoppings da Rede Ancar

North Shopping Fortaleza, North Shopping Jóquei, North Shopping Maracanaú e Via Sul Shopping

North Shopping Fortaleza

Lojas, quiosques e a praça de alimentação: Das 10 às 22 horas

Coco Bambu: Das 11h30min às 23 horas

Super Lagoa: Das 7 às 22 horas

Loterias Santiago: Das 10 às 20 horas

Smartfit: Das 8 às 14 horas

Clínica Sim: Das 7 às 13 horas

Oftalmoclínica: Das 10 às 18 horas

Prevtop: Fechada

Kinoplex funcionará de acordo com a programação

Via Sul Shopping

Lojas, quiosques e a praça de alimentação funcionam normalmente das 10 às 22 horas.

Academia Selfit funcionará das 8 às 14 horas.

Caixa Econômica e a Clínica Sim estarão fechadas.

Centerplex funcionará de acordo com a programação.

North Shopping Jóquei

Lojas, quiosques e a praça de alimentação irão funcionar das 10 às 22 horas.

Cinépolis funcionará conforme programação a partir das 12h30min

Lotérica e o Centro Cearense de Idiomas estarão fechados.

Riomar Kennedy e Fortaleza

Nesta terça-feira, 15 de agosto, Dia da Nossa Senhora de Assunção, os shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy funcionarão normalmente, das 10 às 22 horas. As plataformas digitais de vendas, RioMar Online, seguem com atendimento normal, das 10 às 21 horas.

Grand Shopping Messejana

Cinemas, lojas e praça de alimentação funcionam normalmente. Academias abrem das 6 às 22 horas, e o cinema funciona de acordo com a programação. Instituições bancárias não abrem.

Shopping Benfica

Lojas, quiosques e praça de alimentação funcionarão das 10 às 22horas. Demais estabelecimentos como bancos, lotéricas, Laboratório Clementino Fraga, Detran, Tribunal de Justiça, Casa do Cidadão, faculdades e PrevTop permanecerão fechados. O Detran terá atendimento apenas para vistorias agendadas.

Centro Fashion

O Centro Fashion Fortaleza seguirá o seu horário padrão durante o feriado. Como de costume, os clientes poderão acessar as lojas das 9 às 19 horas.

Lojas

As lojas de rua deverão abrir, assim como as lojas de shopping; alguns poderão preferir não abrir, conforme o Sindicato dos Lojistas (Sindlojas). Todos os lojistas de material, de construção e também lojistas do setor de confecções, elétrico e tecidos, representados pelo Sindilojas, poderão abrir.

Padarias

Quem também terá a liberdade para decidir o modo de funcionamento serão as padarias e panificadoras da Capital. De acordo com o Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria do Ceará (Sindipan-CE), os estabelecimentos do ramo poderão funcionar normalmente durante o feriado, escolhendo se abrem ou não.

Bares e restaurantes

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Ceará (Abrasel-CE) afirma que os estabelecimentos funcionarão normalmente durante o dia 15 de agosto. Barracas de praia também estarão todas abertas.

Polícia Federal

Assim como outras instituições do poder executivo federal, a PF tem alterações nos atendimentos em feriados ou pontos facultativos, sejam eles nacionais ou dos locais onde atuam. Para este Dia de Nossa Senhora da Assunção, o órgão funcionará somente em regime de plantão.

Metrofor

A Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor) terá funcionamento normal em todas as linhas na próxima terça-feira, 15, feriado de Nossa Senhora da Assunção. Não haverá nenhuma alteração. Confira os horários das linhas no site da companhia.

Cagece

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) terá regime de plantão nos festejos da padroeira de Fortaleza. As lojas da Capital estarão fechadas e voltam a funcionar na quarta-feira, 16. Atendimentos presenciais devem ser agendados previamente no site da empresa.

Os usuários que precisarem de atendimento durante a próxima terça-feira deverão ligar para a Central de Atendimento da Cagece no número 0800 275 0195 ou tentar os meios digitais, como o Cagece App e a Gesse, assistente virtual que atende no portal da Companhia. No restante do Estado, a empresa seguirá o fluxo normal de atendimento.