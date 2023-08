Bombeiros resgatam gato preso debaixo de churrasqueira na Parangaba

Equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) foi acionada para realizar o resgate de um gato que estaria preso embaixo de uma churrasqueira em uma residência no bairro Parangaba, em Fortaleza, na manhã deste domingo, 13. De acordo com as informações do CBMCE, a equipe chegou por volta das 8h30min no local e viu que o felino estava entre os tijolos da estrutura.

Ao tirá-lo do lugar, os agentes perceberam que o gato não estaria bem e que o proprietário da casa não seria o responsável pelo animal. Então, os militares acionaram a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) e comunicaram a necessidade de levar o animal a um abrigo de animais que pudesse examiná-lo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O bichinho estava com ferimentos que poderiam ser resultado de um acidente ou de alguma doença, como a esporotricose ou câncer.

O animal foi encaminhado à Casa dos Gatos, abrigo de responsabilidade de Ana Lúcia dos Santos Almeida, localizado no bairro Cidade Nova. A responsável disse que dará todo o atendimento necessário para que se chegue a um diagnóstico e o felino receba o tratamento adequado.