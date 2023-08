Entenda por que 15 de agosto é feriado em Fortaleza

Segunda semana do oitavo mês do ano e com uma comemoração importante em seu segundo domingo, o Dia dos Pais. Em Fortaleza, em virtude do dia da padroeira da cidade, Nossa Senhora da Assunção, agosto tem um feriado, nesta terça-feira, 15.

Decretado pela lei 8795 de 28 de novembro de 2003, a Caminhada com Maria foi incluída no calendário oficial do município em alusão ao dia festivo, 15 de agosto. Para que haja feriados em um mês, são necessários alguns parâmetros.



O professor do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Ceará (UFC), Christian Dennys, explica que os feriados são estabelecidos por demandas político-culturais e podem ser definidos nas esferas federal, estadual e municipal.

“No caso específico do município de Fortaleza, o dia da padroeira foi promovido a Feriado Municipal há 20 anos. Apenas coincidentemente, não há no mesmo mês (assim como em junho e julho) feriado estadual ou federal aqui. Apenas esses dois meses anteriores não são lembrados por motivo das festas juninas e das férias incluírem cortes mais prolongados nas interrupções dos dias úteis”, pontua o docente.

De acordo com Afonso Ibiapina, um dos organizadores da Caminhada com Maria realizada pela Arquidiocese de Fortaleza, a caminhada começou no ano de 2003 em meio às comemorações dos 150 anos do arcebispado da Capital, por iniciativa de dom José Antonio. Ele conta ainda que em 2015, com 12 anos de existência, a caminhada se tornou Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil.