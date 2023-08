Pais e filhos aproveitam Dia dos Pais ‘offline’ em domingo na Estação

Diversão gratuita e fora das telas no complexo cultural foi a programação escolhida por várias famílias para abrir o domingo de comemorações. Pais avaliam que o melhor presente é se fazer presente

Com diversão gratuita e longe das telas, o Complexo Cultural Estação das Artes, no Centro, foi o lugar escolhido como programação inicial do Dia dos Pais para várias famílias na manhã deste domingo, 13.

O já tradicional ‘Domingo na Estação’ atraiu pais e filhos que puderam passar a data juntos e aproveitaram as atividades infantis, o Mercado AlimentaCE e as apresentações musicais no espaço.

Quem resolveu estender a visita ainda pôde conferir a exposição de produtos e uma mostra fotográfica na Feira Kuya, do Centro de Design do Ceará, que integra a estrutura do Complexo.

FORTALEZA, CEARÁ, 13-08-2023: Dia dos Pais no Estação das Artes. Pouca movimentação no espaço, que contém atividades para as crianças, feira de gastronomia e de design. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

Nesse segundo domingo de agosto, a fala que se repete entre eles é a da importância da presença paterna no desenvolvimento dos filhos, sobretudo durante a infância.

Reforçar o elo de amor e carinho com o pequeno Raul, 6, foi um dos motivos que levou o analista de custos Tarcísio Primo a chegar cedo no lugar para abrir o domingo de comemorações.