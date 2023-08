Homem morre após passar mal no mar da Praia de Iracema, em Fortaleza

Um homem morreu após passar mal no mar da Praia de Iracema, em Fortaleza, na manhã desse sábado, 12. A Inspetoria de Salvamento Aquático (ISA), da Guarda Municipal, informou que socorreu a vítima, por meio da equipe de guarda-vidas do Posto 3, na Praia dos Crush.

Na ocorrência, uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionada, onde realizou os primeiros socorros. A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e a Polícia Militar do Ceará (PMCE) também estiveram no local.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com a Pefoce, somente após o laudo será possível informar a causa da morte do banhista.

Em nota, ao O POVO, neste domingo, 13, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) informou que a Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte, que está a cargo do 2º Distrito Policial (DP).

Salvamento na orla

A Inspetoria de Salvamento Aquático ressaltou que pode ser acionada pelos banhistas para saber informações dos melhores locais de banho em cada praia e longe das correntes de retorno.

Ainda segundo a ISA, seis postos fixos de guarda-vidas funcionam todos os dias da semana, das 8 às 17 horas, da Barra do Ceará até o Mucuripe, além de um posto provisório na Praia do Hawaizinho, no Poço da Draga, nos finais de semana e feriados.